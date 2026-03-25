Масована атака на область та підпал банку: у Тернополі затримали зрадника

Вчора Тернопільщина під обстрілом: у Тернополі зрадник підпалив банк на «Сонячному»

24 березня Тернопільщина пережила масовану атаку російських сил: пролітали безпілотники, у деяких громадах були пошкоджені будівлі. Того ж дня у Тернополі зрадник здійснив підпал відділення одного з банків на масиві «Сонячний».

У Тернополі викрито і затримано 22-річного чоловіка, причетного до підпалу. За процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Пожежа сталася близько 21:00, займання оперативно ліквідували. Встановлено, що чоловік діяв на «замовлення» російських спецслужб. Незадовго до події він познайомився з дівчиною на одному з сайтів, переписка припинилася, після чого «куратор» повідомив, що її нібито затримано та висунув умову здійснити підпал для її «звільнення». Далі «куратор» надав детальні вказівки щодо підготовки та вчинення злочину.

Затриманого доставлено до слідчих у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Розслідування здійснюють слідчі Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу співробітників УКР ГУНП в області та УСБУ в Тернопільській області.