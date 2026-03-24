Тернопільщина під дронами росії: атакована енергетична інфраструктура. Офіційна інформація
Під час масованої атаки російських сил на Тернопільщину частину ворожих безпілотників вдалося збити.
Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.
Водночас зафіксовано влучання у об’єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю. Пожежі вже ліквідовано. На щастя, серед жителів загиблих та постраждалих немає.
В області наразі спостерігаються перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над відновленням енергії якнайшвидше.