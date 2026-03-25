У Теребовлі тимчасово відключать воду – після відновлення буде добу не придатною

Комунальне підприємство «Теребовля» повідомляє, що завтра, 26 березня, проводитиметься дезінфекція на трьох водозаборах. У зв’язку з цим водопостачання буде тимчасово припинене орієнтовно на 1–2 години.

Водозабори та вулиці:

Вул. Лошнівська: Раковиця, М. Лисенка, Залізнична, Соборна, Т. Шевченка (№21–43), Князя Василька (бар «Нічне місто», №73–79)

Вул. Нова: Провулок Нової, Січових Стрільців (№51, всі будинки), Теребовлянська ЗОШ І–ІІІ ст. №1, Січових Стрільців (№55, №39–51), Ф. Маковського (№1–10)

Вул. Т. Шевченка: І. Мазепи, М. Грушевського, Ю. Федьковича, Бічна, Т. Шевченка (№44–62)

Після відновлення водопостачання вода матиме технічну якість. Для пиття та приготування їжі її використовувати не можна протягом доби.

✅ Рекомендуємо мешканцям завчасно зробити запас питної води.