Зборівська громада після масованої атаки: пошкоджено багато домогосподарств, вибиті вікна

Учора, 24 березня, ворог здійснив масовану атаку на Тернопільщину. Найбільше постраждали три громади — Зборівська, Залозецька та Тернопільська.

Під час атаки частину ворожих безпілотників вдалося збити, повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

На території області зафіксовано влучання у об’єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю. Пожежі вже ліквідовано, на щастя, серед жителів загиблих та постраждалих немає.

Про наслідки для Зборівщини розповів голова громади Руслан Максимів:
«Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено багато домогосподарств, особливо вибиті вікна. Зараз працює комісія ТЕБ та НС, проводяться заміри. Попередньо домовлено з підприємством, яке виготовляє вікна: вони виготовлять нові, а громада оплатить їх із бюджету. Також до нас звернулися три громадські організації, готові допомогти людям. Особлива подяка енергетикам, які оперативно відновили електропостачання», — зазначив Руслан Максимів.

У Зборові оперативно розгорнули Пункт незламності у приміщенні міської ради, де жителі можуть зігрітися, зарядити мобільні пристрої та випити гарячого чаю.

