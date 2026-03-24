У громаді на Тернопільщині, яка постраждала від російських дронів, частково відновили електропостачання

У Ренівській громаді після ворожої атаки вдалося тимчасово відновити електропостачання шляхом перепідключення до мереж інших областей.

Про це повідомив сільський голова Андрій Нога. За його словами, наразі електроенергія є, однак ситуація залишається нестабільною, і складно прогнозувати, як довго вдасться утримувати таке підключення.

У разі неможливості повного відновлення електропостачання через пошкодження, вже підготовлені альтернативні варіанти забезпечення громади світлом. До допомоги готові долучитися інші громади області, а Тернопільська обласна військова адміністрація координує спільні дії.

Голова громади також закликав мешканців довіряти лише офіційній інформації, не поширювати неперевірені дані та не публікувати фото чи відео наслідків обстрілів з міркувань безпеки.