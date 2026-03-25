У Тернополі 29 категорій жителів мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті, і всі вони й надалі користуватимуться своїми пільгами без змін, повідомляє тернопільська міська рада.

Як повідомив начальник управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради Олег Вітрук, у місті повністю збережено всі пільги – безкоштовний проїзд для пенсіонерів, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, членів сімʼї військовослужбовців, які загинули, учнів та студентів тощо.

«Минулого року із понад 36 мільйонів поїздок пільгові категорії здійснили майже 20 мільйонів (54%) поїздок. Варто наголосити, що з початку впровадження електронної системи оплати у місті вже виготовлено понад 96,7 тисяч пільгових карток, а також близько 79 тисяч учнівських і студентських. Важливо, що учні та студенти не втратили своїх пільг: вони й надалі мають 100% безкоштовний проїзд у тролейбусах і комунальних автобусах, а також користуються 50% знижкою у приватному транспорті», – зауважив Олег Вітрук.

За його словами, жодних обмежень для пільговиків не запроваджується – ні щодо кількості поїздок, ні щодо часу користування транспортом. Усі витрати на перевезення пільгових категорій компенсуються з міського бюджету.

Крім того, у Тернополі продовжує діяти система «Єдиного квитка», яка дозволяє пасажирам здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 30 хвилин. Приблизно 20-25% пасажирів здійснюють пересадку в кожному транспортному засобі.

Нагадаємо, з 23 березня у Тернополі діють нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість залежить від способу оплати:

· 15 грн – при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта тернополянина»;

· 17 грн – при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;

· 20 грн – при оплаті банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим проїзним квитком.

«Для карти тернополянина і неперсоніфікованого проїзного квитка вартість проїзду збільшилася на 3 грн, а з банківською картою – 5 грн. Ми проаналізували ситуацію з оплатою проїзду в місті, і банківська карта станом на минулий рік займає всього 18% від загальної кількості валідацій», – зазначив Олег Вітрук.

Нагадаємо, мешканці громади можуть скористатися «Соціальною картою тернополянина», яка дозволяє суттєво економити на проїзді. Оформити картку можуть не лише жителі Тернополя, а й ті, хто працює або навчається на території громади. Подати анкету можна онлайн у застосунку «е-Тернопіль», або звернутися фізично до оператора карток за адресою вул. В’ячеслава Чорновола, 1, 2 поверх.

З пропозиціями щодо якості перевезення пасажирів чи вартості проїзду – можна звернутися в управління транспортних мереж та зв’язку за телефоном (0352) 52-15-14, (0352) 52-69-41.