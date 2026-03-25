Тернопільщина втратила захисника Ігоря Перещука

Збаразька громада знову отримала трагічну звістку. Загинув наш земляк з Доброміки Ігор Перещук, 1982 р.н., повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Сержант чотири роки мужньо і чесно захищав рідну Україну від жорстокого ворога. Серце воїна перестало битися 21 березня під час виконання бойових завдань у Краматорському районі на Донеччині.