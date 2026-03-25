17:58 | 25.03.2026
Тернопільщина втратила захисника Ігоря Перещука

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Збаразька громада знову отримала трагічну звістку. Загинув наш земляк з Доброміки Ігор Перещук, 1982 р.н., повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Сержант чотири роки мужньо і чесно захищав рідну Україну від жорстокого ворога. Серце воїна перестало битися 21 березня під час виконання бойових завдань у Краматорському районі на Донеччині.

🙏🇺🇦😓Ігор Перещук служив у відділенні перехоплювачів безпілотних літальних апаратів зенітного ракетного дивізіону.
🙏🇺🇦💔Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Нехай Господь загоює глибокі рани від невимовного горя – втрати найближчої людини.

🇺🇦🚔🙏Зустріч Героя відбудеться завтра, 26 березня, у Сквері Героїв о 14.30 годині.

Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя.

Після спільної молитви траурна процесія вирушить до рідного села загиблого – Добромірки, де відбудеться парастас.

🙏✝️🇺🇦Чин похорону – у п’ятницю, 27 березня, о 12 годині.

💔😓🙏Просимо прийти і гідно вшанувати Героя, який віддав життя за свободу і незалежність нашої Батьківщини.

