Тернопільщина втратила захисника Ігоря Перещука
Збаразька громада знову отримала трагічну звістку. Загинув наш земляк з Доброміки Ігор Перещук, 1982 р.н., повідомляє міський голова Роман Полікровський.
Сержант чотири роки мужньо і чесно захищав рідну Україну від жорстокого ворога. Серце воїна перестало битися 21 березня під час виконання бойових завдань у Краматорському районі на Донеччині.
Зустріч Героя відбудеться завтра, 26 березня, у Сквері Героїв о 14.30 годині.
Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя.
Після спільної молитви траурна процесія вирушить до рідного села загиблого – Добромірки, де відбудеться парастас.
Чин похорону – у п’ятницю, 27 березня, о 12 годині.
Просимо прийти і гідно вшанувати Героя, який віддав життя за свободу і незалежність нашої Батьківщини.