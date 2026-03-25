М’ясо зі сміттєзвалища: на Тернопільщині викрили грубе порушення

На Тернопільщині зафіксували грубе порушення ветеринарно-санітарних вимог — небезпечне м’ясо могло потрапити до споживачів, зокрема й у сусідніх областях.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Фахівці спільно з правоохоронцями виїхали за межі населеного пункту Товстенської громади Чортківського району, де виявили чоловіка з Чернівецької області, який здійснював обвалку туш телят у невстановленому місці.

Під час перевірки встановлено низку порушень:

— тварини не були ідентифіковані;

— відсутні ветеринарні документи;

— невідоме походження тварин;

— обробка м’яса відбувалася на території стихійного сміттєзвалища.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що такі дії становлять реальну загрозу життю та здоров’ю людей.

За рішенням комісії всю небезпечну продукцію утилізували, а місця забою та утилізації продезінфікували. Завдяки оперативним діям фахівців вдалося не допустити потрапляння цього м’яса на ринок.

Матеріали справи передадуть правоохоронним органам для подальшої правової оцінки.

Споживачів закликають купувати м’ясо лише у санкціонованих місцях торгівлі, де продукція проходить ветеринарно-санітарний контроль.