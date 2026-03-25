У Тернополі триває термомодернізація садочка №21: будівля оновлюється та стає енергоефективною

У Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №21 триває масштабне оновлення в рамках програми глибокої термомодернізації. Будівля вже набуває сучасного вигляду, зокрема облаштовано яскравий фасад.

На об’єкті виконують комплекс робіт для підвищення енергоефективності:

утеплено покрівлю, встановлено нові вікна та двері;

облаштовано зовнішнє освітлення, блискавкозахист, входи та огородження, пожежну драбину;

утеплення цоколю завершено на 80%, виконано гідроізоляцію та відмостку;

всередині облаштовують відкоси, теплу підлогу та внутрішні електромережі, змонтовано систему опалення та триває встановлення вентиляції;

у підвалі оновили інженерні мережі, утеплили стелю та замінили освітлення, готують приміщення для індивідуального теплового пункту.

Модернізація садочка №21 є частиною великого проєкту з оновлення освітніх закладів Тернополя: загалом планують термомодернізувати 21 будівлю, роботи наразі ведуться у п’яти з них.

Проєкт реалізується в межах «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України» за фінансування Європейського інвестиційного банку та у співпраці з Міністерством фінансів і Міністерством розвитку громад та територій.

Очікується, що після завершення робіт енергоспоживання будівлі скоротиться щонайменше на 20%, а прилеглі території будуть благоустроєні. Це дозволить створити комфортні та безпечні умови для дітей та педагогів.