Легка атлетика Тернопільщини втратила відомого тренера — пішов з життя Богдан Дуда

Легкоатлетичну спільноту Тернопільщини сколихнула сумна звістка — передчасно пішов з життя тренер-викладач обласної ДЮСШ Богдан Дуда.

Про це повідомили у Федерації легкої атлетики Тернопільської області.

Богдан Дуда був досвідченим тренером, професіоналом своєї справи та людиною великого серця. За роки роботи він підготував десятки талановитих спортсменів, які гідно представляли Тернопільщину та Україну на міжнародних змаганнях.

Колеги та вихованці згадують його як добру, чуйну та віддану своїй справі людину.

Щирі співчуття рідним і близьким покійного. Вічна пам’ять.