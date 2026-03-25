Павло Лісняк – відомий педагог і вчений ТНПУ пішов з життя

24 березня 2026 року на 76-му році життя відійшов у засвіти кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Павло Григорович Лісняк, повідомляють у навчальному закладі.

Його життєвий шлях був нерозривно пов’язаний із наукою та просвітництвом. З 1988 року він працював на кафедрі фізики, присвятивши рідному факультету понад 20 років свого життя. Як мудрий викладач, Павло Григорович виховав не одне покоління вчителів, захоплюючи студентів глибиною знань, логікою та умінням доступно пояснювати складні явища астрономії та фізики.

Колеги цінували його за професіоналізм, принциповість і готовність завжди допомогти, студенти — за об’єктивність, доброту та підтримку.

Адміністрація, професорсько-викладацький склад та студентська спільнота ТНПУ висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного. Світла і вічна пам’ять…