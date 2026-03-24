Смертельний випадок на Тернопільщині: у 92-річного чоловіка загорівся одяг під час приготування чаю

22 березня у одному з сіл Козлівської громади 92-річний місцевий житель отримав тяжкі опіки у власному будинку. За попередніми даними, чоловік грів воду в чайнику, коли його одяг, ймовірно синтетичний, загорівся.

Через поважний вік чоловік не зміг самостійно загасити полум’я. Його побачила донька, яка оперативно загасила вогонь і викликала швидку медичну допомогу. Медики госпіталізували потерпілого з понад 60% опіків тіла. Попри майже добу боротьби за життя, 23 березня близько 8:00 чоловік помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції. За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Триває перевірка всіх обставин.

Поліція вкотре нагадує громадянам бути обережними під час користування побутовими приладами, особливо людям поважного віку, що проживають самі.