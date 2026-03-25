У тернопільській школі «Ерудит» зібрали 178 тисяч гривень на ЗСУ під час благодійного ярмарку

У Тернопільській початковій школі «Ерудит» напередодні Великодня провели благодійний ярмарок на підтримку українських військових, повідомляють у тернопільській міській раді.

До ініціативи долучилися батьки, учні та педагогічний колектив. Батьки підготували різноманітні домашні смаколики, а школярі активно продавали й купували, водночас здобуваючи практичні навички — вчилися рахувати кошти, презентувати товари, заохочувати покупців і працювати в команді.

Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 178 тисяч гривень. Усі кошти спрямують на підтримку Збройних сил України.

Організатори подякували всім, хто долучився до доброї справи.