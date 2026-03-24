Евеліна з Тернопільщини: 147 днів у реанімації та 9 місяців виходжування

Дитяча лікарня Святого Миколая та Перше медичне об’єднання Львова повідомили про унікальний випадок порятунку життя новонародженої дівчинки з Тернопільщини. Евеліна народилася на 25-му тижні вагітності з критично низькою вагою – лише 750 грамів.

Ускладнення та медичні втручання

До 20-го тижня вагітність протікала спокійно, проте інфекція викликала критичне багатоводдя. Через загрозу передчасних пологів медики наклали превентивний шов шийки матки та двічі виконали амніоредукцію для зменшення надлишку навколоплідних вод.

На 25-му тижні раптово відійшли води, що спричинило відшарування плаценти та масивну кровотечу у матері. Кесарів розтин зробили втричі швидше за стандартний час, і від початку кровотечі до першого крику дитини минуло всього 10 хвилин. Завдяки оперативності вдалося врятувати обох – і матір, і дитину.

Реанімація та нейрохірургічне лікування

Евеліна відразу потрапила до відділення інтенсивної терапії. Через сильну недоношеність у дівчинки стався крововилив у мозок та розвинулася гідроцефалія.

Завідувач відділення нейрохірургії Тарас Микитин пояснює:

“Вона була найменшою дитиною, яку я оперував. Спочатку встановили резервуар Омайя, що дозволяє безпечно виводити зайву рідину з мозку щодня. Пізніше, коли вага Евеліни досягла 2,5 кг, встановили постійну шунтуючу систему”.

Крім того, офтальмологи виконали лазерну коагуляцію сітківки у чотиримісячному віці, щоб врятувати зір, а нейроендоскопія дозволила коригувати стан мозку під УЗД-навігацією.

Повернення додому

Після 147 днів у реанімації та 9 місяців виходжування Евеліну виписали з вагою 6,2 кг. Вона дихає самостійно, може їсти з пляшечки, активно реагує на батьків і не має судом за результатами електроенцефалографії – рідкісний випадок серед передчасно народжених дітей.

Попереду – регулярні огляди та курси реабілітації, а родина нарешті разом удома, де її чекали старші братики.

Подяка медичній команді

За порятунок життя дитини боролися десятки фахівців: анестезіологи, неонатологи, акушер-гінекологи, хірурги, нейрохірурги, офтальмологи, неврологи, реабілітологи, логопеди, гастроентерологи, рентгенологи та медсестри.

Дитяча Лікарня Святого Миколая дякує всім за неймовірну роботу та бажає Евеліні міцного здоров’я і щасливої долі. ❤️