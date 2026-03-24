00:51 | 25.03.2026
Було лише 23… Захищаючи Україну, загинув Орест Бобик з Тернопільщини

 Ще одне молоде життя обірвала війна…

У Підволочиському ліцеї повідомили про загибель Захисника України, учня  навчального закладу –
Бабика Ореста Сергійовича, 2003 року народження.
19 березня 2026 року Орест загинув від отриманих травм, виконуючи свій військовий обов’язок та захищаючи Україну.
Йому було лише 23… Життя, сповнене мрій і планів, обірвалося занадто рано.
Світла пам’ять про Ореста назавжди залишиться в серцях рідних, близьких, друзів і всієї громади. Ми розділяємо біль непоправної втрати та щиро співчуваємо родині Героя.
🕯 Вічна пам’ять і шана Захиснику України.

