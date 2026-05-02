росія атакувала цивільні об’єкти в Тернополі: постраждали «АРС-Кераміка» та «Тортіно»

1 травня Тернопіль зазнав наймасованішої атаки російських дронів-камікадзе з початку повномасштабної війни. Під час обстрілу було зафіксовано 36 повітряних цілей, із яких 27 знищили сили протиповітряної оборони. Ще 9 влучили в об’єкти цивільної інфраструктури.

Під час атаки «шахеди» падали на місто один за одним. Внаслідок влучань виникли пожежі, які наразі локалізовані.

За офіційною інформацією, загиблих немає. Водночас постраждали 12 людей. Один із поранених, який перебував у важкому стані, вже почувається краще. У лікарнях залишаються ще шестеро осіб із травмами середнього та легкого ступеня.

Під ударом — бізнес і цивільна інфраструктура

російська атака була спрямована по цивільних об’єктах. Зокрема, пошкоджено великий будівельний супермаркет АРС-Кераміка, склади кондитерських товарів «Тортіно» та чимало інших складів.

АРС-Кераміка — українська мережа, заснована у Тернополі, яка пропонує товари для будівництва, ремонту та облаштування інтер’єру.

У компанії прокоментували наслідки атаки:

“Друзі, щиро дякуємо за вашу підтримку💔

Сьогодні внаслідок російського удару постраждала наша будівля.

Найважливіше — працівники та відвідувачі вчасно спустилися в укриття. Усі живі й уже вдома поруч із рідними.

Будівлю, обладнання та товар можна відновити. Людей — ні. Тому головне, що всі в безпеці.

Дякуємо ЗСУ, рятувальникам і кожному з вас за підтримку.

Ми обов’язково повернемося — ще міцнішими та кращими.

🇺🇦 Слава Україні!”

Значних втрат зазнав і бізнес Тортіно, який пропонує все, що потрібно для приготування кондитерських виробів. Від продуктів до кондитерського інвентарю.

“Сьогодні внаслідок чергової російської атаки було повністю знищено склад магазину «Тортіно». На жаль, змушені повідомити, що Інтернет-магазин припиняє прийом замовлень на невизначений термін. Роздрібні магазини нашої мережі працюють у звичному режимі.”

Цей обстріл вкотре підтверджує, що росія завдає ударів саме по цивільній інфраструктурі — бізнесах, складах і підприємствах, які не мають жодного військового значення.

Попри масштаби руйнувань, у місті триває ліквідація наслідків атаки, а служби працюють у посиленому режимі.