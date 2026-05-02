11:14 | 4.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Відео Новини Тернополя 

Після атаки на Тернопіль госпіталізовано 7 людей – Тарас Пастух

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

1 травня Тернопіль зазнав наймасованішої атаки російських дронів-камікадзе з початку повномасштабної війни. Під час обстрілу було зафіксовано десятки повітряних цілей, частину з яких знищили сили протиповітряної оборони, однак були і влучання у цивільну інфраструктуру.

Станом на ранок 2 травня уточнили інформацію про постраждалих.

Як повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух, загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб.

Із них:

  • 7 людей госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні;
  • 5 осіб отримали амбулаторну допомогу.

Стан усіх госпіталізованих — середньої важкості, стабільний.

У медичних закладах запевняють, що допомога надається в повному обсязі, а ситуація перебуває під контролем.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *