Понад 100 рятувальників і 30 машин ДСНС гасили пожежі після російського удару по Тернополю

У Тернополі рятувальники завершили роботи з ліквідації пожеж, які виникли внаслідок масованої атаки російських безпілотників.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, вранці 2 травня було остаточно ліквідовано пожежу на одному з промислових об’єктів міста.

Роботи тривали у складних умовах. Вогнеборці змогли локалізувати всі осередки загоряння, повністю загасити вогонь та не допустити його поширення на сусідні об’єкти.

До ліквідації наслідків залучили понад 100 рятувальників та близько 30 одиниць техніки.

Наймасованіша атака на місто

Нагадаємо, 1 травня Тернопіль зазнав наймасованішої атаки російських дронів-камікадзе з початку повномасштабної війни. Під час обстрілу було зафіксовано 36 повітряних цілей, із яких 27 знищили сили протиповітряної оборони. Ще 9 влучили в об’єкти цивільної інфраструктури.

«Шахеди» атакували місто один за одним, спричинивши пожежі на кількох об’єктах.

За офіційною інформацією, загиблих немає. Водночас постраждали 12 людей. Один із поранених, який перебував у важкому стані, вже почувається краще. У лікарнях залишаються ще шестеро осіб із травмами середнього та легкого ступеня тяжкості.

Наразі всі основні осередки загоряння ліквідовані, а місто поступово оговтується від наслідків атаки.