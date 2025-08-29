Юний піаніст з Тернополя здобув Гран-прі на міжнародному мистецькому конкурсі

У Києві відбувся IV Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв «Українська традиція», який об’єднав сотні юних талантів з різних куточків України. Учасники змагалися в жанрах художнього читання, хореографії, образотворчого та кіномистецтва, вокалу й інструментального виконавства.

Володарем Гран-прі в інструментальному жанрі став Максим Антонюк – учень Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького. Його наставниця – викладачка школи Віра Миколаївна Гемза – також була відзначена подякою за бездоганну підготовку учня та вагомий внесок у розвиток культури.

Вітаємо Максима і його викладачку з ваговим здобутком і бажаємо нових творчих перемог!