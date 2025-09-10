Смертельна ДТП у Почаєві: водій наїхав на чоловіка на дорозі

9 вересня у Почаєві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Близько 20:40 неподалік автозаправної станції водій автомобіля Volkswagen Crafter збив чоловіка 1971 року народження, який перебував на проїжджій частині. Поруч із потерпілим лежав велосипед.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. На жаль, врятувати життя чоловіка не вдалося.

Поліцейські наразі встановлюють усі обставини трагедії. За фактом ДТП розпочато розслідування відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до водіїв і пішоходів із проханням бути уважними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.