Герой України: на фасаді школи встановили меморіальну дошку Олександру Осадку

Сьогодні на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи №9 відкрили три меморіальні дошки пам’яті випускників, які віддали своє життя за Україну. Серед них – Олександр Осадко, побратими якого прийшли вшанувати його світлу пам’ять.

Олександр Осадко – військовий, який став на захист Батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку він боронив рідну землю в лавах 105-ї бригади тероборони, а згодом долучився до десантно-штурмових військ. 9 липня 2022 року Олександр загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Олександр був творчою та освіченою людиною – економіст за фахом, музикант за покликанням. Він майстерно грав на баяні, любив подорожувати та читати. Проте, коли настав час боронити Україну, він не вагався і взяв до рук зброю.

Ці меморіальні дошки стануть символом вдячності та вічної пам’яті про Героя, який віддав своє життя за нашу свободу. Вічна пам’ять! Слава Захиснику України!