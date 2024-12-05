Хвилина мовчання на честь Віталія НАУМОВА

Віталій НАУМОВ, 45-річний захисник України, загинув 8 листопада 2022 року біля села Водяне на Донеччині.



Народжений 3 липня 1977 року, Віталій до війни працював кухарем – спочатку в Торговому домі “Кам’яниця”, потім у військовій частині. Він був майстром своєї справи і дуже любив життя. Коли країна покликала до зброї, Віталій пішов захищати Батьківщину заради мирного майбутнього своїх дітей.



Побратими згадують його як людину, яка ніколи не нарікала на труднощі.



8 листопада 2022 року під час артилерійського обстрілу біля Водяного Віталій загинув, до останнього стримуючи ворожий наступ.



За свій подвиг Віталій НАУМОВ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Віталій залишив дружину Світлану та трьох дітей – Христину, Олександра й Аліну. Для них він назавжди залишиться люблячим чоловіком і турботливим батьком, який віддав життя за їхнє мирне майбутнє.

За інф. Тернопільської міської ради