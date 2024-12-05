Депутати Тернопільської облради вирішили не забирати у дітей приміщення у центрі Тернополя

Відбулося спільне засідання постійних комісії Тернопільської обласної ради з питань законності, соціально-економічного розвитку, духовності, культури. Про це розповідає голова комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони та правоохоронними органами Олег Сиротюк.

Вислухавши думки й пропозиції усіх присутніх, обговоривши їх, одноголосно депутати підтримали петицію та рекомендували сесії питання про приміщення навчального корпусу Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької, розташованого на бульварі Тараса Шевченка, 17, зняти з порядку денного на черговому пленарному засіданні сесії.

Крім того ухвалили на найближчій сесії заслухати інформацію Управління з питань ветеранської політики щодо стратегії реалізації ветеранської політики на теренах краю, особливостей формування та діяльності ветеранського простору, а опрацювавши та проаналізувавши її, в межах робочих груп і комісії знайти рішення, що задовільнило б інтереси усіх сторін.