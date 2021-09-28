Оформили 11 000 гривень кредиту: 23-річний житель Кременеччини потрапив у пастку аферистів

У пастку аферистів потрапив 23-річний житель Кременеччини, який хотів підзаробити в Інтернеті. Правоохоронці встановлюють обставини шахрайства та застерігають людей від подібних ситуацій.

За словами потерпілого, в соціальній мережі він знайшов оголошення про те, що один із банків пропонує роботу на дому із високим заробітком. Через месенджер він зв’язався з автором допису. Під час переписки псевдобанківський працівник переконав кременчанина у необхідності відв’язати номер телефону від платіжної картки та сказав, як це робити. Потерпілий пішов до банкомату і виконав усі вказівки незнайомця.

Зловмисникам вдалося незаконно оформити онлайн кредит на потерпілого та заволодіти 11 000 тисячами гривень, які надійшли йому на картку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Жителям області поліцейські радять не довіряти невідомим людям, особливо, коли йдеться про гроші. Шахраї – хороші маніпулятори та щоразу вигадують нові схеми заволодіння чужими коштами. Будь-які операції з платіжними картками варто робити лише у фінансових установах, а не за порадами незнайомців, які маскуються під працівників банків.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області