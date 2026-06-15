У Тернополі чоловік ледь не забив сусіда молотком

У Тернополі правоохоронці розслідують замах на вбивство, який стався 12 червня в одному з багатоквартирних будинків обласного центру. Під час конфлікту між сусідами один із чоловіків завдав іншому численних ударів молотком по голові.

Як повідомили в поліції, близько обідньої пори на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що під час сварки сусід намагався вбити чоловіка молотком. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, 60-річний тернополянин тривалий час конфліктував із мешканцями будинку через звичку приносити до квартири різні непотрібні речі. Сусіди скаржилися на антисанітарію та вимагали припинити перетворювати житло на смітник. Через це між ними регулярно виникали суперечки.

Черговий конфлікт стався між підозрюваним та його 52-річним сусідом, який проживав поверхом вище. Під час словесної перепалки чоловік схопив молоток і почав бити ним опонента по голові.

За інформацією правоохоронців, трагедії вдалося уникнути завдяки товаришу потерпілого, який втрутився у сутичку. Постраждалого з тяжкими травмами госпіталізували до медичного закладу.

Нападника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.