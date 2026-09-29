Фрагменти з каплиці Бережанського замку представлять на виставці про Йоганна Пфістера

У межах грантового проєкту «Pfister RestSculptures» завідувачка науково-дослідного та музейно-просвітницького відділу Державного історико-архітектурного заповідника у Бережанах Олена Лугова відвідала Вроцлав — місто, де 1573 року народився скульптор Йоганн Пфістер.

Під час поїздки дослідниця вивчала середовище, у якому формувався майбутній майстер. У заповіднику зазначають, що знайомство з архітектурою та простором Вроцлава допомагає краще зрозуміти мистецький стиль Пфістера, який згодом проявився, зокрема, в оздобленні каплиці Бережанського замку.

Візит відбувся після завершення роботи реставраційної виїзної майстерні в межах проєкту «Pfister RestSculptures». Наразі у заповіднику готують виставку найцікавіших елементів мистецького оздоблення, пов’язаних із творчістю Йоганна Пфістера.

Йдеться, зокрема, про фрагменти мармуру та алебастру, врятовані з руїн замкової каплиці в Бережанах. Їх планують представити на новій виставці.

У Державному історико-архітектурному заповіднику зазначають, що виставка має поєднати європейську мистецьку традицію з українською культурною спадщиною.

Про реалізацію проєкту повідомили у Державному історико-архітектурному заповіднику у місті Бережани.