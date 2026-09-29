Автомобіль ледь не склався навпіл: біля Тернополя сталася серйозна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 вересня вранці на автодорозі Тернопіль–Львів–Рава-Руська, поблизу села Озерна Тернопільського району.

За попередніми даними, близько 6:40 водійка автомобіля Opel Vectra виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з Audi Q5.

Унаслідок ДТП водійка Opel отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до медичного закладу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці задокументували обставини аварії та взяли у водіїв зразки крові для перевірки на стан сп’яніння.

Слідчі встановлюють усі обставини та причини ДТП.