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На Чортківщині запровадили карантинні обмеження через сказ у кота

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сказ

29 вересня під головуванням начальника Чортківської районної військової адміністрації Володимира Шипітка відбулося засідання місцевої Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Комісія розглянула питання щодо запровадження карантинних обмежень через випадок сказу тварини — кота — у селі Гермаківка.

До загрозливої зони визначили також села Іване-Пусте та Залісся Іване-Пустенської громади, Нивру Скала-Подільської громади та Кривче Борщівської громади Чортківського району.

За результатами засідання комісія прийняла відповідне рішення.

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