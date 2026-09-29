На Чортківщині запровадили карантинні обмеження через сказ у кота

29 вересня під головуванням начальника Чортківської районної військової адміністрації Володимира Шипітка відбулося засідання місцевої Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Комісія розглянула питання щодо запровадження карантинних обмежень через випадок сказу тварини — кота — у селі Гермаківка.

До загрозливої зони визначили також села Іване-Пусте та Залісся Іване-Пустенської громади, Нивру Скала-Подільської громади та Кривче Борщівської громади Чортківського району.

За результатами засідання комісія прийняла відповідне рішення.