На Чортківщині запровадили карантинні обмеження через сказ у кота
29 вересня під головуванням начальника Чортківської районної військової адміністрації Володимира Шипітка відбулося засідання місцевої Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.
Комісія розглянула питання щодо запровадження карантинних обмежень через випадок сказу тварини — кота — у селі Гермаківка.
До загрозливої зони визначили також села Іване-Пусте та Залісся Іване-Пустенської громади, Нивру Скала-Подільської громади та Кривче Борщівської громади Чортківського району.
За результатами засідання комісія прийняла відповідне рішення.