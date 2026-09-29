У Тернопільському онкодиспансері перевірили раціональне використання антибіотиків

Спеціалісти Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели моніторинговий візит до Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Метою візиту була оцінка впровадження адміністрування антимікробних препаратів та дотримання вимог наказу МОЗ України №1513 від 23 серпня 2023 року.

Під час зустрічі опрацювали питання оптимізації призначення антибіотиків, запобігання розвитку антимікробної резистентності, дотримання протоколів профілактики та лікування. Також оцінили ефективність внутрішнього інфекційного контролю у медзакладі.

Моніторинг проводили завідувачка відділу дезінфекційних заходів Тернопільського міськрайонного центру Оксана Олійник та завідувачка сектору антимікробної резистентності та інфекційного контролю Анастасія Бортняк.

Про результати моніторингового візиту повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.