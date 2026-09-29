Тернопільщину атакували реактивним БПЛА: уламки впали на промисловий об’єкт

Сьогодні вранці Тернопільщину, зокрема обласний центр, атакували реактивним БПЛА. Про це повідомив очільник Тернопільщини Тарас Пастух.

Унаслідок ураження ворожої цілі відбулося падіння уламків на територію промислового об’єкта.

Повідомлень про потерпілих наразі не надходило.

Очільник області наголосив, що сигнал «Повітряна тривога» завжди означає небезпеку, та закликав не ігнорувати сповіщення і під час тривоги переходити в укриття.