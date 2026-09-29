Вересневий топ вакансій від служби зайнятості Тернопільщини

Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи більше 2,3 тисячі вакансій від роботодавців області.

Де найбільше потрібні працівники?

Найвищий попит є у таких сферах:

переробна промисловість;

освіта;

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

сільське, лісове та рибне господарство;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги.

ТОП-10 вакансій вересня

Водій автотранспортних засобів, кухар, вчитель, продавець, медсестра, підсобний робітник, бухгалтер, вантажник, слюсар, прибиральник службових і виробничих приміщень.

Професії-лідери за рівнем зарплат

50-60 тис. грн –бетонярі, електромеханіки з ліфтів, шліфувальники, водії автотранспортних засобів, менеджер (управитель), налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас, підсобний робітник, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, головний бухгалтер, водій навантажувача;

40-48,3 тис. грн – охоронники, службовці на складі (комірники), оператори лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м’ясних продуктів), лікарі ветеринарної медицини, головні будівельники (домобудівного, сільського будівельного комбінату), малярі, штукатури, монтажники систем утеплення будівель, покрівельники рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, складальники виробів, машиністи екскаватора, головні художники-конструктори (дизайнери), машиністи крана (кранівники), трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, машиніст ескалатора, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), економіст, завідувач складу, електрогазозварник, керуючий відділенням, комплектувальник, менеджер (управитель) в оптовій торгівлі;

32-37,7 тис. грн – майстри з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, вантажники, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, прибиральники виробничих приміщень, водії тролейбуса, юрист, інкасатор, геодезист, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації, друкар глибокого друкування, друкар флексографічного друкування, експедитор, кухар, механік-налагоджувальник, фарбувальник приладів і деталей, слюсар-ремонтник, швачка, складальник верху взуття;

30-31,8 тис. грн –бухгалтери, слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування, охоронці, складальники електричних машин та апаратів, формувальники залізобетонних виробів та конструкцій, лаборанти (біологічні дослідження), оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок, слюсар-ремонтник, електрозварник ручного зварювання, моторист (машиніст), інженер з організації експлуатації та ремонту, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами, майстер з ремонту приладів та апаратури, електрик дільниці, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, представник торгівельний, пекар, інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби, рихтувальник кузовів, дорожній робітник, механік, укладальник-пакувальник, електрик дільниці, інженер з охорони праці, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, шеф-кухар.

Загалом рівень заробітної плати залежить від кваліфікації працівника та характеру виконуваних обов’язків.

Де дізнатися більше?

З інформацією про вакансії можна ознайомитись на «Єдиному порталі вакансій», що розміщений на сайті Державної служби зайнятості та у мобільному застосунку Державної служби зайнятості, з якого також можна знайти не лише вакансії, а ще й отримати інформацію про послуги служби зайнятості, які вас зацікавили. Або ж звертайтеся у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, телефон «гарячої лінії» – (063) 576-57-56.

Служба зайнятості Тернопільщини щодня працює для того, щоб кожен мав шанс знайти своє місце на ринку праці – від першої роботи до мрії про власний бізнес.