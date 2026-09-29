На Тернопільщині чоловік підпалив будинок дружини та ледь не спалив себе

У Шумській громаді 62-річний чоловік, за попередніми даними, підпалив будинок, у якому проживала його дружина. Внаслідок пожежі житловий будинок знищено, а сам фігурант отримав близько 60% опіків тіла.

Повідомлення про пожежу в одному із сіл Шумської громади надійшло до поліції від старости. На місце події виїхали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група Кременецького районного відділу поліції. Рятувальники локалізували пожежу, однак будинок було знищено.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що причиною пожежі був підпал, а також особу, причетну до його вчинення. Ним виявився 62-річний чоловік власниці будинку.

Як з’ясували поліцейські, напередодні фігурант приїхав до будинку, де проживала його дружина. Під час конфлікту він почав погрожувати жінці. Вона встигла залишити помешкання. Після цього чоловік, за попередніми даними, підпалив будинок.

Унаслідок пожежі чоловік також отримав тілесні ушкодження — близько 60% опіків тіла. Його госпіталізували до медичного закладу. Поліцейські затримали фігуранта в порядку статті 208 КПК України.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

За вчинене чоловікові може загрожувати до 10 років позбавлення волі.