На війні загинув командир взводу Іван Гуцало з Тернопільщини

Трагічна звістка знову надійшла в Кременецьку громаду, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

В Луганській області загинув військовослужбовець, уродженець селища Вишнівець, житель міста Кременець, лейтенант, ГУЦАЛО Іван Анатолійович, 1982 року народження, командир взводу військової частини А****.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Івана!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!🇺🇦