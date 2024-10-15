11:01 | 16.10.2024
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Пантеон Героїв 

На війні загинув командир взводу Іван Гуцало з Тернопільщини

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Трагічна звістка знову надійшла в Кременецьку громаду, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

В Луганській області загинув військовослужбовець, уродженець селища Вишнівець, житель міста Кременець, лейтенант, ГУЦАЛО Іван Анатолійович, 1982 року народження, командир взводу військової частини А****.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Івана!
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!🇺🇦

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