Жителя Тернополя судитимуть за зберігання та збут канабісу

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області отримали оперативну інформацію про те, що 24-річний житель обласного центру займається збутом наркотичних речовин. Поліцейські задокументували два факти зберігання та продажу ним канабісу.

Фігуранту слідчі поліції оголосили підозру за ч.1, 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

На час проведення досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою. Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду.