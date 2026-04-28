У Кременецькій громаді встановили фігури дітей біля переходів для безпеки пішоходів

У Кременецькій територіальній громаді реалізували безпековий проєкт у сфері дорожнього руху «Безпечні пішохідні переходи».

Ініціатором виступив поліцейський офіцер громади, капітан поліції Сергій Калітка. Проєкт вдалося втілити за підтримки депутатів Кременецької міської ради та міського голови Андрія Смаглюка.

У межах ініціативи біля навчальних закладів встановили ростові фігури-макети дітей на пішохідних переходах. Зокрема, їх розмістили поблизу Волинського ліцею імені Нестора Літописця, Кременецької школи №5, школи №4 та Горинської школи.

Мета проєкту — привернути увагу водіїв до пішоходів, особливо дітей, і підвищити рівень безпеки біля навчальних закладів.

У громаді зазначають, що такі ініціативи допомагають формувати безпечне середовище та зменшувати ризики дорожньо-транспортних пригод.