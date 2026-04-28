На війні загинув захисник Роман Корюненко з Тернопільщини

Загинув уродженець із села Винятинці, воїн Збройних Сил України — Роман Корюненко, повідомляють у Заліщицькій міській раді.

Роман був завжди усміхнений, добрий, щирий і світлий — він ніколи не втрачав віри навіть там, де найважче. Його любов до життя, позитив і відданість побратимам назавжди залишаться у серцях кожного, хто його знав.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Романа.

Поділяємо ваш невимовний біль.

Похорон відбудеться у місті Києві, де і проживав Роман.

Вічна пам’ять і слава Герою, який віддав життя за Україну.

Слава Україні! Героям Слава!

