«Дуже потрібен розголос»: у Тернополі говорять про булінг і мовчання школи після нападу

Тернополянка Наталія Дідух у соцмережі Facebook прокоментувала резонансний напад між двома 15-річними школярками, що стався 27 квітня у Тернополі, та озвучила можливі причини трагедії.

У своєму дописі вона заявила:

«Булінг – може вбити. Не вірите?

Вчора всю Україну облетіла новина про те, що в Тернополі дівчинка 15 років порізала ножем однокласницю…

Але Тернопіль – це велике село, тому тут всі все знають і без преси.

Дівчинка, дочка полеглого воїна, переїхала з Києва, пішла навчатися в 5 школу. Спочатку ніби все було гаразд, але потім дитину почали цькувати.

На жаль, свідки зі школи говорити бояться, дітей залякали, вчителям коментувати заборонили.

В певний момент дитина… зрозуміла, що їй нема де шукати захисту і, через безвихідь, взяла ножа і пішла на такий крок.

Зараз на кону – два життя. Це дві жертви: одна жертва довготривалого булінгу і байдужості дорослих, а друга – жертва нападу доведеної до відчаю жертви булінгу.

А що ж робить школа? Правильно – замовчує ситуацію…

Тому тут дуже потрібен розголос і допомога родині…»

За словами жінки, підозрювана могла тривалий час зазнавати булінгу, що й могло стати одним із факторів нападу. Вона також ставить питання щодо ролі дорослих — педагогів, психологів та інших відповідальних осіб.

Водночас, за інформацією з відкритих джерел, офіційних звернень щодо булінгу до поліції не надходило, а навчальний заклад інцидент поки не коментує.

Нагадаємо, подія сталася 27 квітня на масиві Новий світ. За попередніми даними, підозрювана чекала однокласницю під під’їздом, після чого під час конфлікту завдала їй ножових поранень.

Наразі дівчина перебуває під слідством, з нею працюють психологи. Потерпіла — у важкому стані в реанімації. Обставини події встановлюються.