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Новини Тернополя 

У Тернополі в спеку обмежать рух вантажівок: що зміниться з 31 липня

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Із 31 липня у Тернополі запроваджують тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту у спекотні дні.

Якщо температура повітря перевищуватиме +28°C, вантажним автомобілям загальною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонятимуть рух містом з 10:00 до 22:00.

Обмеження діятимуть у межах вулиць Степана Будного, Об’їзної, Тараса Протасевича, 15 Квітня, Микулинецької та інших вулиць Тернополя.

Такі заходи запроваджують для збереження дорожнього покриття, яке в умовах високих температур стає більш вразливим до руйнування.

Водночас обмеження не поширюються на транспорт, що перевозить небезпечні та військові вантажі, а також техніку, залучену до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

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