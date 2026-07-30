На війні загинув захисник Віталій Наливайко з Тернопільщини

Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш земляк Наливайко Віталій Іванович. Повідомляє Тернопільський міський голова Сергій Надал.

Героїчно завершив свій шлях на землі на 38-му році життя, виконуючи бойове завдання у курській області. Віталій вважався зниклим безвісти з 20 жовтня 2024 року. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!