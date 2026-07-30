Понад півтора року вважався безвісти зниклим: підтвердилася загибель воїна з Тернопільщини Володимира Скоромного

Гірка звістка сколихнула Білобожницьку громаду. Після понад півтора року болісної невідомості підтвердилася загибель захисника України, жителя села Полівці Володимира Романовича Скоромного.

Стрілець-санітар механізованого відділення, Володимир Скоромний, 1978 року народження, вважався безвісти зниклим із 8 січня 2025 року. За результатами ДНК-експертизи встановлено, що саме цього дня військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Камишовка Суджанського району Курської області РФ.

У Героя залишилися батьки, дружина, двоє дітей, дві сестри, племінники та рідні.

31 липня о 13:00 у катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і Павла в Чорткові відбудеться зустріч тіла полеглого воїна. Жителів сіл Білобожниця, Мазурівка, Джурин і Полівці закликають о 13:30 вийти на центральні вулиці своїх населених пунктів, щоб гідно провести захисника в останню дорогу.

Цього ж дня о 20:00 у рідному домі Героя відбудеться парастас.

Чин похорону розпочнеться 1 серпня о 10:00 у селі Полівці.

Вічна пам’ять і шана Герою.