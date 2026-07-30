Володимир Зеленський призначив нового керівника СБУ на Тернопільщині
Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Відповідний указ глава держави підписав 30 липня 2026 року.
Згідно з Указом Президента України №668/2026, керівником обласного управління СБУ призначено Олега Юрійовича Красношапку.
Того ж дня іншим указом Президента Олега Красношапку звільнили з посади начальника Управління СБУ в Сумській області, яку він очолював до нового призначення.
Кадрове рішення стало частиною масштабного оновлення керівного складу Служби безпеки України. Президент провів ротації керівників регіональних управлінь СБУ, а також здійснив низку призначень у центральному апараті спецслужби.
Кого ще призначили
Нових керівників управлінь СБУ отримали:
- Львівська область – Ярослав Пилип;
- Сумська область – Костянтин Семенюк;
- Полтавська область – Віталій Мрига;
- Черкаська область – Андрій Литвин;
- Чернівецька область – Олег Шворак;
- Миколаївська область – Олексій Голобородько;
- Житомирська область – Олександр Судик;
- Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим – Олександр Приходько.
Крім того, керівником Центру спеціальних операцій «А» (спецпідрозділ «Альфа») призначено Героя України, бригадного генерала Олега Федоріва, а Управління роботи з особовим складом СБУ очолила Олена Воронова.
Новопризначені керівники відповідатимуть за організацію роботи регіональних підрозділів Служби безпеки України та виконання завдань у сфері державної безпеки в умовах воєнного стану.