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Володимир Зеленський призначив нового керівника СБУ на Тернопільщині

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Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Відповідний указ глава держави підписав 30 липня 2026 року.

Згідно з Указом Президента України №668/2026, керівником обласного управління СБУ призначено Олега Юрійовича Красношапку.

Того ж дня іншим указом Президента Олега Красношапку звільнили з посади начальника Управління СБУ в Сумській області, яку він очолював до нового призначення.

Кадрове рішення стало частиною масштабного оновлення керівного складу Служби безпеки України. Президент провів ротації керівників регіональних управлінь СБУ, а також здійснив низку призначень у центральному апараті спецслужби.

Кого ще призначили

Нових керівників управлінь СБУ отримали:

  • Львівська область – Ярослав Пилип;
  • Сумська область – Костянтин Семенюк;
  • Полтавська область – Віталій Мрига;
  • Черкаська область – Андрій Литвин;
  • Чернівецька область – Олег Шворак;
  • Миколаївська область – Олексій Голобородько;
  • Житомирська область – Олександр Судик;
  • Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим – Олександр Приходько.

Крім того, керівником Центру спеціальних операцій «А» (спецпідрозділ «Альфа») призначено Героя України, бригадного генерала Олега Федоріва, а Управління роботи з особовим складом СБУ очолила Олена Воронова.

Новопризначені керівники відповідатимуть за організацію роботи регіональних підрозділів Служби безпеки України та виконання завдань у сфері державної безпеки в умовах воєнного стану.

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