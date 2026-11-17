Чортківщина знову втратила свого Захисника, повідомляють у військовій адміністрації. Нагірянська громада отримала трагічну звістку — під час виконання бойового завдання загинув її земляк, український воїн Микола Петрович Романов.



Микола народився 18 грудня 1983 року в Нагірянці. Тут минули його дитячі та юнацькі роки, тут формувався його життєвий шлях, тут залишилося найдорожче — рідний дім, родина, люди, які знали й любили його. Він був учасником антитерористичної операції, а в березні 2025 року знову став до лав захисників України, щоб боронити рідну землю від російської агресії.



9 листопада 2026 року поблизу населеного пункту Долинка Запорізької області життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання.



Певний час Микола вважався зниклим безвісти. Рідні жили надією, чекали звістки, вірили у диво. Та найболючіша правда принесла в їхній дім невимовне горе, а в громаду — глибокий смуток.



Висловлюємо щирі співчуття матері Героя, його дітям, братові та сестрі, усім рідним, близьким і знайомим.



Вічна пам’ять і шана Герою!

Слава Україні!

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