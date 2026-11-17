З огляду на воєнну загрозу та необхідність дотримання заходів безпеки під час повітряних тривог звертаємо увагу жителів і гостей громади на особливості руху громадського транспорту в Тернополі.

Зокрема, після оголошення сигналу «Увага всім!» та на період дії повітряної тривоги тролейбуси і автобуси, маршрути яких проходять через вул. Торговиця, не заїжджають на територію Центрального ринку і автовокзалу та територію поблизу.

Для цього передбачена альтернативна схема руху громадського транспорту для об’їзду ділянки вул. Торговиця – від перехрестя з вулицею Андрея Шептицького до перехрестя з вулицею Оболоня.

Такі заходи запроваджені з метою організації безпечного руху громадського транспорту під час повітряної тривоги та зменшення перебування людей у місцях скупчення.

Просимо пасажирів враховувати ці особливості під час планування поїздок та з розумінням ставитися до тимчасових змін у русі громадського транспорту.

Нагадаємо, під час дії повітряної тривоги алгоритм дій для водіїв та пасажирів наступний:

у разі виявлення бажання пасажиром покинути транспортний засіб, водій повинен здійснити висадку даних пасажирів на найближчій зупинці громадського транспорту та продовжувати рух на маршруті для перевезення інших пасажирів до зупинок, де вони виявили бажання вийти , в тому числі для переміщення в укриття;

у разі виявлення бажання водієм/кондуктором пройти в укриття, вони повинні повідомити про це пасажирів, здійснити висадку пасажирів на найближчій зупинці громадського транспорту та пройти в укриття;

у разі нанесення масових ракетних ударів по території України громадський транспорт в місті Тернополі повністю зупинятиметься, а пасажири та водії повинні перейти в безпечні місця. Пасажирам про це буде повідомлено через соціальні мережі та ЗМІ.

Адресу місця розташування найближчого укриття можна дізнатись в мобільному застосунку «е-Тернопіль» (доступний для Android та iOS), перейшовши у розділ «Карти» → «Укриття».