За останню добу у тернопільську лікарню поступило 2 хворих із COVID-19

На 16.00 год 07 травня 2020 року в інфекційному відділенні КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» знаходиться 22 пацієнти, з них 16 хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 6 – із підозрою на COVID-19. Про це повідомляють у медичному закладі.

Стан пацієнтів, що знаходяться на лікуванні в інфекційному відділенні середньої важкості. Після тривалого лікування пацієнтка із міста Козова, що мала досить важкий перебіг захворювання, сьогодні виписана під спостереження сімейного лікаря.

За останню добу поступило 2 хворих із COVID-19( 2- м. Тернопіль ).