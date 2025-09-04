У Тернополі велосипедист збив жінку, вона отримала важкі травми

Вчора, 3 вересня, на лінію 102 надійшло повідомлення від бригади екстреної допомоги про травмування жінки в парку Національного відродження. Як виявилося, на потерпілу наїхав 22-річний велосипедист, який в результаті ДТП завдав травму голови потерпілій.

Поліцейські оперативно прибули на місце події, де з’ясували, що велосипедист здійснив наїзд на жительку обласного центру. В результаті інциденту жінка отримала серйозну травму голови та була доставлена до лікарні.

Велосипед, на якому рухався правопорушник, був вилучений поліцейськими та поміщений на арештмайданчик. Наразі проводиться перевірка для встановлення всіх обставин події.

Правоохоронці нагадують велосипедистам основні правила безпеки:

🚴‍♂️ Заборонено керувати велосипедом із несправними гальмами або без звукового сигналу.

🛑 У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості необхідно використовувати ліхтарі та світлоповертачі.

🚫 Велосипедистам заборонено рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, якщо поруч є велосипедні доріжки.

❌ Не можна рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках.

Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватись правил та бути уважними, щоб уникнути трагедій на дорогах.