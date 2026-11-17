У Тернополі патрульні за день виявили двох водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Один із них потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Результати перевірки показали 2,83 та 2,15 проміле алкоголю.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

Першого водія інспектори зупинили на вулиці генерала Мирона Тернавського за порушення правил дорожнього руху. Чоловік керував двоколісним транспортним засобом. Під час спілкування патрульні помітили у нього ознаки сп’яніння. Перевірка на місці за допомогою приладу Dräger показала 2,83 проміле алкоголю.

Інший випадок стався на проспекті Степана Бандери. Там водій автомобіля Peugeot, перебуваючи у стані сп’яніння, вчинив ДТП. Результат огляду — 2,15 проміле.

Обох кермувальників відсторонили від керування транспортними засобами. На них склали адміністративні протоколи за частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування транспортом у стані сп’яніння.