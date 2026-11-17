Покинув цей світ як Герой. На війні загинув захисник Володимир Василина з Тернополя
Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Василина Володимир Омелянович. Повідомля тернопільський міський голова Сергій Надал.
Воїн загинув у Дніпропетровській області під час виконання бойового завдання 10 листопада 2026 року.
Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.
Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Героя.
Вічна та світла пам’ять захиснику України!