Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Василина Володимир Омелянович. Повідомля тернопільський міський голова Сергій Надал.

Воїн загинув у Дніпропетровській області під час виконання бойового завдання 10 листопада 2026 року.

Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!