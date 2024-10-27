Повернувся із Англії, щоб захистити свій край та загинув Ігор Клименко з Тернопільщини

У львівському лікувальному закладі помер воїн Ігор Клименко, якого не вдалось врятувати після поранень, отриманих на фронті поблизу Басівки на Сумщині. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦58-річний командир відділення зенітно-кулеметного взводу із початком російсько-української війни повернувся із Англії, щоб захистити свій рідний край від ворога.

Ігор Клименко народився на Кіровоградщині, але доля тісно пов’язала його із Збаразькою громадою.

🇺🇦💔😢Щиро співчуваємо родині загиблого, близьким та друзям. Нехай Господь допоможе пережити цю тяжку втрату.

🇺🇦🙏🚔Зустріч Героя відбудеться завтра, 28 жовтня, о 15 год у Сквері Героїв.

🇺🇦🚔Маршрут траурного кортежу: Чернихівці – Сквер Героїв- родинна оселя в с. Ліски – церква Рівноапостольного Князя Володимира Великого.

✝️🙏🇺🇦Чин похорону – у вівторок, 29 жовтня, об 11 год.

🇺🇦Просимо прийти і гідно вшанувати мужнього воїна, який віддав життя за Україну.