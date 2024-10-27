🕯️ Сьогодні, 27 жовтня 2024 року, помер Почесний житель міста Хоростків Слободяник Юрій Миколайович, повідомляють у міськраді.

🙏 Юрій Миколайович народився 30.08.1941 року.

У Хоросткові Юрія Миколайовича добре знали і поважали, адже він був директором цукрового заводу та директором Фомлайн – Галичина.

Неодноразово обирався депутатом обласної, районної та міської рад, був членом виконкому міської ради.



🙏 Він був розумним керівником , добрим господарем та чудовою людиною, дуже любив своє місто і, тому, багато уваги приділяв його розвитку та благоустрою.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!

🕯️ Царство Небесне…! Вічна і світла памʼять…!