Помер Почесний житель міста Хоростків
🕯️ Сьогодні, 27 жовтня 2024 року, помер Почесний житель міста Хоростків Слободяник Юрій Миколайович, повідомляють у міськраді.
🙏 Юрій Миколайович народився 30.08.1941 року.
У Хоросткові Юрія Миколайовича добре знали і поважали, адже він був директором цукрового заводу та директором Фомлайн – Галичина.
Неодноразово обирався депутатом обласної, районної та міської рад, був членом виконкому міської ради.
🙏 Він був розумним керівником , добрим господарем та чудовою людиною, дуже любив своє місто і, тому, багато уваги приділяв його розвитку та благоустрою.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!
🕯️ Царство Небесне…! Вічна і світла памʼять…!