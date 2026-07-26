Ще один Янгел- охоронець поповнив Небесне військо. Загинув Михайло Федунь з Тернопільщини

Сумна звістка надійшла в Колиндянську громаду, а саме до родини в село Великі Чорнокінці. Повідомляють на сторінці громади.

Ще один Янгел – охоронець поповнив Небесне військо.

У вівторок 28 липня наш захисник солдат Михайло Богданович Федунь ( позивний Моцний) повертається “на щиті”.

Народився Михайло в селі Чорнокінецька Воля 02 листопада 1994 року. Закінчив Великочорнокінецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2025 році був призваний за мобілізацією, а 21 липня 2026 року його вже не стало.

Це непоправне горе важко пережити, і ми спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про нього залишиться живою серед нас.

Зустрінуть тіло військовослужбовця у Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла у середу 28 липня 2026 року о 11.30 год.

Після цього траурним кортежем солдата Михайла буде доправлено до рідного дому в село Великі Чорнокінці.

Чин похорону відбудеться зразу після прибуття тіла до рідного дому.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Михайла, розділяємо їхній біль, поділяємо горе.

Вічна пам’ять тобі наш Янголе!