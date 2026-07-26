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Ще один Янгел- охоронець поповнив Небесне військо. Загинув Михайло Федунь з Тернопільщини

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Сумна звістка надійшла в Колиндянську громаду, а саме до родини в село Великі Чорнокінці.  Повідомляють на сторінці громади.

Ще один Янгел – охоронець поповнив Небесне військо.
У вівторок 28 липня наш захисник солдат Михайло Богданович Федунь ( позивний Моцний) повертається “на щиті”.
Народився Михайло в селі Чорнокінецька Воля 02 листопада 1994 року. Закінчив Великочорнокінецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2025 році був призваний за мобілізацією, а 21 липня 2026 року його вже не стало.
Це непоправне горе важко пережити, і ми спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про нього залишиться живою серед нас.
Зустрінуть тіло військовослужбовця у Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла у середу 28 липня 2026 року о 11.30 год.
Після цього траурним кортежем солдата Михайла буде доправлено до рідного дому в село Великі Чорнокінці.
Чин похорону відбудеться зразу після прибуття тіла до рідного дому.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Михайла, розділяємо їхній біль, поділяємо горе.
Вічна пам’ять тобі наш Янголе!

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